تقرير اميركي: اجتماع لكبار مسؤولي الإحتلال ومصريين لبحث احتمال اجتياح رفح

العالم – فلسطين المحتلة

وذكر "أكسيوس"أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) رونين بار، زارا يوم الأربعاء العاصمة المصرية والتقيا برئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الأركان المصري أسامة عسكر.

وأفاد بأنها الزيارة الثانية لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام إلى مصر منذ 7 أكتوبر لمناقشة عملية محتملة في رفح.

وأوضح الموقع الأمريكي أن الزيارة السابقة كانت في منتصف شهر فبراير وتهدف إلى نقل رسالة مفادها بأن"إسرائيل" ستتخذ خطوات لضمان ألا تؤدي عملية رفح إلى تدفق آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر.

وأشار إلى أن المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز المخابرات العامة المصرية والمسؤولين المصريين رفضوا التعليق عن الموضوع.

وأضاف المصدر ذاته أن "التنسيق العسكري والسياسي الوثيق بين "إسرائيل" ومصر يعتبر أحد الشروط الأساسية للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، خاصة في ظل نية إسرائيل" السيطرة على محور فيلادلفيا المحاذي للحدود بين قطاع غزة ومصر".

ولفت إلى "قلق بالغ لدى القاهرة من أن تؤدي عملية إسرائيلية في رفح إلى تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر بطريقة تعرض أمن البلاد للخطر".

وبين الموقع الأمريكي أن "المسؤولين المصريين شددوا في تصريحات علنية وكذلك في جلسات مغلقة مع نظرائهم من تل أبيب على أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى تصدع العلاقات المصرية - الإسرائيلية وقد يعرض اتفاق السلام بين البلدين للخطر".

وادعى مسؤولون إسرائيليون أنه "تم إحراز تقدم كبير في التجهيزات لإجلاء السكان المدنيين من رفح".

هذا، وصرح مسؤول إسرائيلي بأن "الجميع ينتظر توجيهات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبدء في إجلاء السكان المدنيين من رفح"، مضيفا أن "الأمر متوقف عنده وعليه أن يحل المسألة مع الأمريكيين والمصريين".

كما قال موقع "أكسيوس" في تقريره إن المجتمعين في القاهرة ناقشوا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة ووقف مؤقت لإطلاق النار، ومصر هي أحد الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات بين" إسرائيل" وحماس.