شاهد: إيران تدشن مشروع عملاق في سريلانكا.. ما هو؟

العالم - خاص بالعالم

في ظل الحظر المفروض على ايران نجحت طهران في تدشين أحد أكبر مشاريع الاعمار في سريلانكا بحضور الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.



الرئيس الايراني، الذي سافر إلى هذا البلد بدعوة رسمية من نظيره السريلانكي، توجه أولا إلى إحدى المدن الواقعة على بعد 230 كيلومتراً شرق العاصمة السريلانكية في أقصى جنوب البلد للمشاركة في حفل افتتاح المشروع المتعدد والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل شركات إيرانية، كأحد أكبر المشاريع في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية للبلاد. مشروع يتضمن سدين ومحطة انتاج طاقة كهربائية.



وقال وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان: "تم تصميم وتنفيذ هذا المشروع المعقد بأهداف خاصة، منها إنتاج 120 ميغاواط من الكهرباء، وإنشاء سدين مع استخدام النقل بين أحواض المياه، وتوفير مياه الشرب لجزء من الأهالي وتوفير المياه لمساحة 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية".

ويقول وزير الطاقة الإيراني أن هذه الخطة ليست التصدير الوحيد للخدمات الهندسية الفنية الإيرانية حيث نجحت طهران من انجاز خمسين مشروعا كبيرا في عشرين دولة في قطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي.

بدوره وصف الرئيس الإيراني افتتاح هذا المشروع بأنه تحقيق لإرادة البلدين. وفي إشارة إلى التقدم الذي أحرزته إيران رغم كل العقوبات والحظر، اعتبر رئيسي أن المشروع يمكن قراءة تنفيذه على أنه مظهر من مظاهر التطور العلمي الإيراني كما أعلن استعداد إيران للمشاركة في تنفيذ المشاريع والتقدم في سريلانكا وفي غيرها.



وقال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي: "العدو لم يكن يريد لنا أن نتقدم، لكن أمتنا قررت أن تتقدم. الجمهورية الإسلامية مستعدة للمشاركة في تنمية وتطور سريلانكا".



ومن خلال هذا المشروع الضخم الذي يعتبر أحد أهم صادرات الخدمات الهندسية التقنية الإيرانية، تمكنت إيران من تحقيق ربح بلغ أكثر من نصف مليار دولار من النقد الأجنبي.

وبعد افتتاح المشروع واصل الرئيس الإيراني جولته في سريلانكا وتوجه إلى العاصمة كولومبو لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين هناك والتوقيع عدة وثائق تعاون بين البلدين.