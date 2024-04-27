جثث لشهداء تم دفنهم وهم أحياء.. من يحاسب الإحتلال على جرائمه؟!

العالم – خاص بالعالم

وبينما عملت الة القتل الاسرائيلية بأجساد مدنيين اخرين قتلا بدم بارد،تم دفن العشرات في هذه المقابر المتناثرة بين ثنايا مستشفى ناصر ومجمع الشفاء وغيره في مشهد صادم لما يواجهه اهالي غزة على مدى يوميات العدوان.



ومنذ أيام يستمر العثور على المقابر الجماعية في غزة و معها وثائق الادانة لجيش الاحتلال على ما يقترف في حق الانسان الفلسطيني في غزة .. قطع آدمية لاطفال او نساء او شيوخ في اكياس بلاستيكية.

أياد موثوقة وأخرى تحمل الابر الطبية ما يؤشر الى انها دفنت حية ..أجساد انتهكت حرماتها ،وأخرى سلخت تماما وأزيح عنها جلدها ولعله نقل الى بنوك الجلود الادمية في مخابر الاحتلال.



وفيما يستمر اخراج جثث الضحايا في المقابر الجماعية التي عثر عليها تباعا ،يستمر كشف الحقائق و اسقاط الاقنعة عن جيش الاحتلال وداعميه الغربيين ومن دول التطبيع الخياني.

بينما تقاعس العالم عن التحرك ازاء تلك الممارسات العدوانية المستمرة ادى الى حدوث تلك المجازر المروعة بحق الفلسطينيين ، يقول متابعون.



وامام هول ما يحدث في غزة، أكدت منظمة العفو الدولية أن الاكتشاف المروّع للمقابر الجماعية في القطاع ، يستدعي الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة وضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع.

ولعل السؤال الملح هنا، من يحاسب الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين، وعلى مدى عمر كيانه المصطنع؟

التفاصيل في الفيديو المرفق..