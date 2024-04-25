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شرطة لوس أنجلوس تعتقل عددًا من الطلاب المؤيدين لفلسطين

الخميس ٢٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعتقلت شرطة ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الخميس، عددًا من الطلاب المؤيدين لفلسطين في جامعة جنوب كاليفورنيا، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية. 

العالم-الاميركيتان

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية، إلى أن الطلاب أقاموا مخيمًا في حديقة الخريجين، حيث من المقرر أن يتم حفل التخرج الرئيسي للجامعة الشهر المقبل، وارتدوا الكوفية الفلسطينية، وحملوا لافتات كتب على بعضها "فلسطين حرة" و "منطقة محررة".

واصطف العشرات من ضباط الشرطة حول الحديقة واعتقلوا المتظاهرين في المخيم، وجرى احتجاز أكثر من 30 شخصًا.

وفي وقت سابق، وقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وكان من بين المتظاهرين أعضاء في الجماعات المؤيدة للفلسطينيين مثل "طروادة من أجل فلسطين"، و"طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، و"الصوت اليهودي من أجل السلام".

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