شاهد..المستوطنين يقتحمون الأقصى في ثالث أيام عيد 'الفصح اليهودي'

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بموازاة العدوان على قطاع غزة يصعد كيان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين ففي فجر الخميس، اقتحم جيش الاحتلال بلدات ومدن الضفة ما أدّى إلى استشهاد فتى في مدينة رام الله عقب إصابته برصاصة في البطن ووقوع عدد من الإصابات اخرى لتندلع مواجهات بين الشبان الفلسطيين وقوات الاحتلال التي أطلقت عليهم الرصاص الحي وقنابل الصوت. وفي هذه الاثناء تمركزت عدة آليات عسكرية في حي رام الله التحتا، وفي حي الطيرة قرب دوار السرية، وفي حي أم الشرايط في مدينة البيرة، حيث داهمت أحد المنازل.

الاقتحمات امتدت الى مدينة طولكرم التي دهمها الاحتلال بآلياته واعتقل فلسطيين، اقتحام تصدّى لها المقاومون من عدة محاور واستهدفوه بالرصاص الحي كما اعلنت كتائب شهداء الأقصى.

وفي نابلس، أُصيب شاب برصاص الجيش الإسرائيلي، واعتقل اخر خلال اقتحام قوات الاحتلال من بلدة بيت فوريك بعد تخريب محتويات منزله. كما اقتحمت قوة راجلة من الجيش بلدة بيت دجن، وانتشرت في عدة مناطق بالبلدة، وداهم جنوده عدة منازل فدارت مواجهات مع المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية أيضاً من مدخلها الشرقي بعدة آليات وتمركزت في عدة من احيائها وداهمت منزلين واقتحمت ايضا قرى شمال شرق جنين شمالي الضفة الغربية ونشرت فرقاً راجلة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.

ولم يقف الامر عند عمليات الجيش الاحتلال بل اقتحم المستوطنون منطقة برك سليمان الأثرية في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية بحماية أمنية مشددة.

كما اقتحم المئات منهم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ثالث أيام عيد 'الفصح اليهودي'، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وادوا صلوات تلمودية في باحاته وذلك في ظل إجراءات عسكرية مشددة في القدس المحتلة، أعاقت حركة المصلين .