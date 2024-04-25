تجمعات الجيش الاسرائيلي تحت نيران حزب الله

العالم- لبنان

وبهذا الخصوص صدر عن حزب الله البيان التالي:

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة‏ 3:20 من بعد ظهر يوم الخميس 25-4-2024 ‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏