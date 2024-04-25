الاحتلال يعقد اجتماعا لمواجهة احتمال صدور مذكرات اعتقال لعدد من قادته + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أكد الزميل فارس الصرفندي أن وفداً مصرياً أمنياً سيصل في الساعات المقبلة إلى الأراضي الفلسطينية للقاء المسؤولين الإسرائيليين وفق صحيفة معاريف الإسرائيلية مبيناً أن الهدف المعلن من الزيارة هو البحث في موضوع الصفقة وإمكانية التقدم فيها، لكنه نوه أن: هذا الأمر اعتبره البعض غير صحيح وأن الهدف المصري من هذه الزيارة هو محاولة لثني الاحتلال الإسرائيلي عن اجتياح مدينة رفح، لاسيما وأن المصريين أعلنوا أنهم يتخوفون من هذا الاجتياح الذي سيكون على طول الحدود المصرية الفلسطينية.

وأضاف أن الولايات المتحدة طرحت ادعاءاً هذا اليوم كما نقل عن موقع 0404 أن الوثيقة التي قدمت لحركة حماس في المرة الأخيرة -كما تقول الولايات المتحدة- كانت تضم كافة الشروط التي وضعتها حركة حماس وأنها أقرب لرؤية حركة حماس، وقال: لكن مرة أخرى الإدارة الأميركية تقول بأن حماس هي من عطلت هذه الصفقة.

كما أشار إلى أنه ووفق موقع بيكلر الإسرائيلي أن 17 رئيسا من عدد من الدول والرئيس الأميركي جو بايدن سيطالبون حركة حماس بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديهم، وأضاف: حركة حماس وفق مسؤول أميركي ستكون جزءاً من المرحلة المقبلة فيما يتعلق بحكم قطاع غزة، كما قال هذا المسؤول الأميركي الذي أشار إلى أنه لا يمكن أن يتم استثناء حركة حماس من المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بموضوع المحكمة الجنائية أوضح مراسلنا أن اليوم شهد كيان الاحتلال عقد اجتماع من قبل رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي مع مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين لوضع الخطط لمواجهة احتمالية إدانة عدد من القادة السياسيين والعسكريين وإخراج مذكرات اعتقال لهؤلاء المسؤولين الاسرائيليين على خلفية الحرب في قطاع غزة، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و وزير الحرب يواف غالانت ورئيس هيئة الأركان تساحي هنغبي.

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