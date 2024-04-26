تواصل الحرب على غزة ودومينو استقالات الضباط

العالم – مع الحدث

ما أهمية توصيف الاعلام الاسرائيلي للحرب بأنها لم تحقق أهدافها والوحيد الذي يتحدث عن النصر فيها هو نتنياهو؟

كيف سيكون وقع استقالات كبار الضباط لفشلهم في السابع من اكتوبر وستشمل اضافة لرئيس شعبة أمان رئيسي الأركان والشاباك وقائد المنطقة الجنوبية؟

هل مبرر عدم الاستقالات الفورية يعود الى أن نتنياهو ووزير الأمن يجب أن يستقيلا أولا ويدفعا الثمن كما تطالب المعارضة؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى استقالات كبار المسؤولين الاسرائيليين بعد فشلهم في عملية طوفان الاقصى.