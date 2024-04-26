شاهد.. لحظة اعتقال اكاديمية بجامعة إيموري الأميركية لدعمها قطاع غزة

العالم - الاميركيتان

وأظهرت مقاطع فيديو اعتقال الشرطة واعتداءهم على رئيسة قسم الفلسفة نويل مكافي وأستاذة الاقتصاد كارولين فوهلين بجامعة إيموري إثر مشاركتهما في مظاهرة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف الدعم الأميركي لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وتظهر المشاهد تعامل الشرطة العنيف مع أستاذة الاقتصاد بالجامعة كارولين فوهلين وإلقاءها على الأرض قبل اعتقالها، بينما كانت تخبرهم أنها أستاذة في الجامعة.

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كما نشرت منصات محلية مشاهد تظهر محاولة شرطة أتلانتا تفريق الطلاب في جامعة إيموري بالرصاص المطاطي عقب تظاهرهم دعما لفلسطين، وتنديدا بالإبادة الجماعية في غزة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن رجال الشرطة أطلقوا الغاز المدمع والرصاص المطاطي لتفريق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المحتجين بجامعة إيموري.

ومنذ 18 أبريل/نيسان الجاري، يتصاعد الحراك الطلابي الداعم لفلسطين والمندد باستمرار الدعم الأميركي لكيان الاحتلال في الولايات المتحدة بأعقاب استدعاء رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق الشرطة لطلاب أقاموا مخيما بحرم الجامعة للاحتجاج على استمرار الحرب بغزة، واعتقال نحو 100 منهم.