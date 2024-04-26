باقري: سنرد على اي عدوان على ارضنا ومصالحنا ومواطنينا ردا سريعا وقويا جدا

العالم _ إيران

وفي تصريح صحفي ادلى باقري حول مشاركته في اجتماع نواب وزراء الخارجية والممثلين الخاصين لدول البريكس في موسكو اليوم الخميس: ان مجموعة البريكس لها دور جدي وفعال للغاية في تحقيق التعددية في مجال العلاقات الدولية.

وذكر أن اجتماع اليوم كان أول اجتماع على مستواه من عدة جوانب، مضيفا: أحدها أنه كان الاجتماع الأول الذي تعقده مجموعة البريكس حول قضية فلسطين المهمة وغيرها من القضايا المهمة لغرب آسيا، حيث طرح كبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول الأعضاء في مجموعة البريكس مواقفهم.

وقال نائب وزير الخارجية: إن أهم ما يميز الاجتماع هو أن جميع الأعضاء أكدوا على وقف الجرائم والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في غزة، وأعربوا عن رغبتهم في القيام بدور في مساعدة الشعب الفلسطيني، وخاصة ايصال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني.

دون الحل الجذري للقضية الفلسطينية ، تعد الإجراءات الأخرى مسكنة

وتابع قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتاكيدها على مواقفها المبدئية، ذكرت أنه ما لم يتم حل القضية الفلسطينية من الجذور، وهو العدوان والاحتلال الصهيوني، فإن الإجراءات الأخرى تعتبر مسكنة ولا يمكن أن تحل المشكلة. اذ أنه خلال الـ 75 سنة الماضية لم يتم التوصل إلى أي نسخة أو حل لأنه لم يستهدف جذور المشكلة، وهي الاحتلال والعدوان الصهيوني.

وذكر باقري أنه تمت في اجتماع اليوم مناقشة قضايا المنطقة الأخرى والتوترات الموجودة على مستويات أخرى، وقال: ان الجانب الإيراني اكد على هذه النقطة وهي انه عندما ننظر الى الاضطرابات التي وقعت في دول المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان نرى أن جذورها تكمن في التدخلات الخارجية.

واضاف نائب وزير الخارجية، إذا أعطيت دول المنطقة خيار تقرير مستقبلها وقضاياها ولم يتدخل الأجانب في المنطقة بناء على مصالحهم غير المشروعة، فيمكننا تحقيق الاستقرار في المنطقة بصورة اسرع.

وأضاف: إيران أكدت في هذا الاجتماع أنها مستعدة لاستخدام كافة قدراتها لتعزيز الاستقرار وخلق منصة لتنمية دول المنطقة ولضمان رفاهية دول المنطقة، وهي مستعدة للتشارك في هذه الإرادة الجادة مع أعضاء البريكس الآخرين.

سنرد بسرعة وبقوة شديدة على أي انتهاك

وقال نائب وزير الخارجية: كان هذا هو الاجتماع الأول الذي يتم فيه إدراج إيران رسميًا في قضية مهمة جدًا في المنطقة والعالم بين أعضاء البريكس، وكان هذا الموضوع محط اهتمام رئيس الاجتماع وهو نائب وزير خارجية روسيا.وتابع باقري: تم في هذا الاجتماع الأخذ بعين الاعتبار مسألة العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على السفارة الإيرانية في دمشق، وأدان رئيس الاجتماع صراحة هذا العمل العدواني والإجرامي واعتبره امتدادا للنهج والطبيعة العدوانية للصهاينة.

وقال: أكدنا في هذا الاجتماع أن رد إيران على جريمة الكيان الصهيوني في دمشق هو حق إيران القانوني وفي إطار الإجراءات المضادة، وسترد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدية وسرعة وبقوة شديدة على أي انتهاك وعدوان على ارضها ومصالحها ومواطنيها، وقد أظهرنا في الرد الحاسم على جريمة الصهاينة أن الطريق لحماية استقرار المنطقة هو ايقاف المعتدي عند حده.

وقال نائب وزير الخارجية: لا ينبغي لنا أن نأمل في استتباب الاستقرار في المنطقة عندما يُكافأ المعتدي على عدوانه او يرى الصمت ازاء ذلك.

كما ذكّر باقري: أن الإجراء الذي اتخذته إيران ردا على جريمة الكيان الصهيوني في سوريا، بالإضافة إلى كونه حقا قانونيا لإيران، فانه اثبت إرادة إيران في ترسيخ الاستقرار في المنطقة وبما يتماشى مع الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي.