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على هامش ملتقى إيران وافريقا الدولي..

رئيسي: نظرة إيران لإفريقيا نظرة استراتيجية قائمة على مصالح الجميع

رئيسي: نظرة إيران لإفريقيا نظرة استراتيجية قائمة على مصالح الجميع
الجمعة ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الجمهورية آية السيد "إبراهيم رئيسي"، نظرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإفريقيا بأنها نظرة استراتيجية تقوم على المصالح الشاملة، مؤكدا عزم كبار المسؤولين في البلدين على توسيع وتحسين مستوى التعاون.

العالم _ إيران

والتقى رئيس الجمهورية اليوم الجمعة على هامش الاجتماع الدولي الثاني بين إيران وأفريقيا نائب رئيس زيمبابوي"كونستانتينو شيونغا"، ملفتا خلال اللقاء ان كبار المسؤولين في البلدين يعملون على توسيع وتحسين مستوى التعاون المشترك.

واعتبر آية الله رئيسي نظرة إيران تجاه تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الإفريقية والمشاركة في هذه القمة وزيارة معرض إكسبو فرصة ثمينة للغاية لتعرف المسؤولين في القارة الإفريقية بشكل أكثر وأفضل على قدرات إيران في مختلف القطاعات، مؤكدا استعداد ايران لتبادل هذه القدرات.

بدوره أشار نائب رئيس زيمبابوي خلال اللقاء إلى التاريخ الطويل لعلاقات الصداقة بين البلدين، خاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية، ودعا إلى توسيع المزيد من التفاعلات التجارية والاقتصادية والتعاون مع إيران على أساس هذه العلاقات الوثيقة والقديمة.

وأعرب عن شكره لعقد القمة الدولية الإيرانية-الإفريقية وبالإشارة إلى إصرار المسؤولين في هذا البلد على تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت مع إيران خلال زيارة آية الله رئيسي العام الماضي، أعلن نائب رئيس زيمبابوي عن تنفيذ جزء من هذه الاتفاقيات.

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