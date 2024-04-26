فيديو خاص: آخر اخبار بن غفير واصابته في حادث السير!!

العالم - خاص بالعالم

ونقل مراسلنا عن موقع اسرائيلي ان القيادة الاسرائيلية ابلغت الجانب المصري بأنها على استعداد للتوصل الى اتفاق مع حماس وانه لا تنازل عن الافراج عن 33 اسيرا من الاسرى الاسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة.

واضاف: كما يبدو ان هناك بعض الصلاحيات تم منحها للوسيط المصري من اجل التوصل الى اتفاق، مشيرا الى ان ما تمت مناقشته ايضا هو عملية اجتياح رفح، حيث ان المستوى الامني والسياسي الاسرائيلي اكد ان هذا الموضوع لا بد منه، ولكن من الممكن ان يتم ارجاءه واعادة النظر فيه اذا ما تم التوصل الى صفقة.

وتابع مراسل قناة العالم ان البعض يرى ان موضوع اجتياح رفح هو جزء من محاولة اسرائيلية للضغط على حماس لتقبل بالصفقة.

واشار الى ان وزير الامن الداخلي الاسرائيلي بن غفير كان في طريقه الى منطقة الرملة بعد ان حدد مكان عملية الطعن التي جرت اليوم، لكنه اصيب في حادث مع ابنته ويعاني من كسر في الضلوع.

وتابع مراسلنا ان الشرطة الاسرائيلية اعلنت ان بن غفير قام بمخالفة قانونية، وان في ملفه 77 مخالفة مرورية منذ ان اصبح وزيرا.

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