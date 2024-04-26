"حزب الله": استهدفنا موقع حبوشيت الإسرائيلي ومقر ‏قيادة بثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا

العالم – لبنان
وبحسب"RT"، قال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصا الإغتيال الجبان على طريق السريرة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء يوم الجمعة 26 أبريل 2024، موقع حبوشيت ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
كما أعلن "حزب الله" اليوم أنه استهدف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال القيادي في "الجماعة الإسلامية" في لبنان مصعب خلف، بغارة جوية.