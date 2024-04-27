الجهاد الإسلامي: لا ذهاب إلى صفقة تبادل أسرى قبل وقف إطلاق النار + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال محمد الحاج موسى: الاحتلال غير معني بالوصول إلى وقف لإطلاق النار، وحتى اللحظة لم يتعاطى بإيجابية ومرونة.

وأوضح أن: المقترح الأخير الذي قدم للمقاومة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وكان قائم على أساس أن يسد الفجوة ما بين الورقة المقدمة من قبل المقاومة -والتي تعاطت فيها بإيجابية ومرونة- والموقف إسرائيل المتعنت، الورقة خطتها يد أميركية ولكن من الواضح جدا أنها إسرائيلية، حتى أنها أكثر تشدداً من الورقة الإسرائيلية، وكان التعديل على مستوى الشكل فقط وليس البنيوي.

وشدد على أن ما تريده الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل و كذلك الدول الـ18 في بيانها هو أن يأخذوا الأسرى دون أن يعطوا المقاومة أو الشعب الفلسطيني أي شيء.

وقال: بالتالي يمكننا أن نقول بشكل واضح أن هذه المفاوضات معلقة كذلك حتى يتعاطى الاحتلال بإيجابية وحتى يوافق على مسألة وقف إطلاق النار.

وشدد على أن: المقاومة أكدت وأرسلت موقفها الأساسي والمتفقة عليه كافة الفصائل الفلسطينية وهناك التفاف جماهيري حوله أنه لا ذهاب إلى صفقة تبادل أسرى قبل وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة.. لن نسمح للاحتلال أن يأخذ الأسرى ليعود ويقوم بمجزرة أكبر في قطاع غزة.

وفي جانب آخر من اللقاء أشار المتحدث باسم الجهاد الإسلامي في لبنان أن: نتنياهو غير معني بوقف إطلاق النار والعدوان، ما يقوم به على مدار الوقت هو المناورة لكسب مزيد من الوقت أمام حالة التذمر العالمي والمقاطعة الدولية والمظاهرات وكذلك أصوات المتظاهرين داخل الكيان من المستوطنين المطالبين بأن تكون هناك صفقة للتبادل.

وأضاف: أكدنا كمقاومة أن ليس هناك أصلا مفاوض فلسطيني بل هناك موقف فلسطيني، وهو موقف جاء بعد مرونة كبيرة من كافة الفصائل ويتضمن النقاط الأساسية والمبدئية، وسنبقى نراوح بمكاننا حتى يوافق هذا الاحتلال على ما تقدمه المقاومة.

وخلص إلى القول: نحن كذلك نؤكد الآن أننا سنبقى نتعامل بمرونة، ولكن حول جوهر النقاط الأساسية التي ثبتناها كمقاومة لا حديث من قبلنا فيها.

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