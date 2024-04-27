بالفيديو..احتجاجات عربية دولية مناهضة للعدوان الاسرائيلي على غزة

العالم-العالم الاسلامي

صنعاء "ميدان السبعين"

وفي اليمن، توافد آلاف المواطنين، الجمعة، إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء للمشاركة في التظاهرة المساندة لقطاع غزة.



وتوافدت حشود جماهيرية كبيرة إلى ميدان السبعين بعد عصر الجمعة، لمساندة ودعم المقاومة الفلسطينية والتأكيد على مواصلة التضامن مع فلسطين.

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ورفع المحتشدون، اللافتات المؤكدة على مواصلة الصمود والثبات، ورددوا هتافات تؤكد أن كل الشعب اليمني على استعداد للقتال ونصرة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن أمريكا والاحتلال الإسرائيلي هم أصل الإجرام والإرهاب.

العاصمة الأردنية

وتظاهر الآلاف في العاصمة الأردنية عمان، الجمعة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المشاركون أعلاما فلسطينية، ولافتات كتب عليها عبارات داعمة لغزة، وأطلقوا هتافات داعمة للصمود الفلسطيني، مطالبين بوقف التعامل مع الاحتلال بنحوٍ كاملٍ.

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مدن مغربية

جدد آلاف المغاربة عقب صلاة الجمعة، مطالباتهم بدعم الفلسطينيين ووقف الحرب المدمرة على قطاع غزة ورفع الحصار عنه، وذلك للأسبوع التاسع والعشرين تواليا.

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وشهدت مدن بالمملكة مثل آسفي والدار البيضاء والجديدة، وتطوان، ووجدة، مظاهرات تضامنية مع غزة استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة ، تحت شعار: "200 يوم من الصمود والعطاء الفلسطيني تلهم الأمة".



وندد المشاركون في الوقفات باقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى احتفالا بعيد الفصح اليهودي الذي بدأ الثلاثاء الماضي ويستمر أسبوعا.

كما رفعوا شعارات رافضة "لحرب الإبادة الجماعية" التي تواصل دولة الاحتلال تنفيذها "بدعم أمريكي وغربي مباشر" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة



ومن بين الشعارات التي تم ترديدها "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"لا تراجع لا استسلام المقاومة إلى الأمام"، و"لا استسلام لا تطبيع فلسطين ليست للبيع"، و"غزة رمز العزة".



مظاهرات برلين

وفي العاصمة الألمانية برلين، انطلقت مظاهرة احتجاجية ضد العدوان على قطاع غزة، وتضامنا مع الفلسطينيين فيما اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين أثناء محاولاتها المستمرة لتفريقهم بعدما نصبوا خياما على قارعة الطريق.

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وفي وقت لاحق، قالت الشرطة على منصة "إكس" إن متظاهرين أمام البرلمان "ارتكبوا انتهاكات متكررة، بما في ذلك أعمال عنف ضد الضباط".



وأوضحت الشرطة أنها طلبت "مرارا" من المتظاهرين مغادرة المكان، وأنها شرعت في اعتقالهم عندما رفضوا.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، اليوم الجمعة، إلى 34 ألفا و356 شهيدا، بعد ارتكاب عدد من المجازر الإسرائيلية.



وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان، أنّ قوات الاحتلال ارتكبت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خمس مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة.

جامعات أميركية

وانضمت جامعتان أميركيتان جديدتان الخميس إلى المظاهرات الطلابية المنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة، التي بدأت بجامعة كولومبيا في نيويورك قبل أيام، وامتدت إلى حرم جامعات عدة في أنحاء الولايات المتحدة.

يأتي ذلك فيما قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدعم الاحتجاجات في جامعة كولومبيا، داعيا الرئيس جو بايدن إلى تعبئة الحرس الوطني في الجامعات التي تعاني من "فيروس معاداة السامية"، وفق تعبيره.

وكان جونسون قد طالب الأربعاء الماضي -في مؤتمر صحفي بجامعة كولومبيا- رئيستها نعمت شفيق بالاستقالة في حال فشلها بإيقاف مظاهرات الطلاب المؤيدين لفلسطين، واصفا المظاهرات بحرم الجامعة بـ"الكراهية ومعاداة السامية".

لكن موقع بوليتيكو الإخباري أفاد بأن البيت الأبيض رفض دعوة جونسون لإرسال الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات في الجامعة.

من ناحية أخرى، أمهل مسؤولو جامعة كولومبيا المحتجين حتى الساعة الرابعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي للتوصل إلى اتفاق مع الجامعة لتفكيك عشرات الخيام التي أُقيمت في حرمها.

ولم تتمخض مهلة سابقة كان موعدها النهائي منتصف ليل الثلاثاء الماضي عن اتفاق، لكن المسؤولين أطالوا أمدها 48 ساعة مستندين إلى تقدم في المحادثات.