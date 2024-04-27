التلويح بقضية رفح الورقة الأخيرة التي يتذرع بها نتنياهو + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" وبشأن المفاوضات الحاصلة والطرح الإسرائيلي الذي قدم من خلال المفاوض المصري والجولة الجديدة من المفاوضات أشار عمار خضر إلى أن دولة الاحتلال تشعر بكمية كبيرة من الضغوط الحاصلة عليها نتيجة الظروف المحيطة بها وواقع الحال الذي تمر به.

وأضاف: دولة الاحتلال ما زالت فاشلة في جميع الملفات، ونتيجة كل الظروف الضاغطة إقليميا ودوليا تضغط وتلجأ الآن إلى الوسطاء من أجل تقديم طروحات جديدة، على أنها تريد إنهاء حالة المقاومة وجولة الإجرام التي تقوم بها.. لكن هذه الدولة تريد أن تحقق من خلال المفاوضات ما لم تحققه من خلال الحرب والقتل والإبادة.

وأكد أن التجييش العالمي ومنه بيان 18 دولة إنما يأتي للضغط على المقاومة وتحميل المقاومة مسؤولية مجريات الأحداث دون النظر إلى الوضع الإنساني والحقوق الفلسطينية والتطرق لها مطلقا.

ونوه إلى أن التلويح بقضية رفح إنما هي الورقة الأخيرة التي بات يتذرع بها نتنياهو، مشدداً على أن المقاومة تدرك هذا الأمر.

وشدد على أن: الحملة العسكرية على قطاع غزة قد استنفدت كل أوراقها ولم يعد لنتنياهو مجالاً لإبقاء هذه العملية الإجرامية التي يقوم فيها بقطاع غزة، فهو الآن يتذرع بقضية رفح ويهدد المقاومة في هذا الأمر.

ولفت إلى أن ما بعد رفح سوف تنتهي الورقة التي كان يهدد بها نتنياهو، وهو الآن يستغل الوضع ليبتز مصر، ويحاول أن يستخدم هذه الورقة لكي تضغط مصر على المقاومة الاسلامية، من أجل القبول بشروط دولة الاحتلال.

وخلص إلى القول: لكن المقاومة واعية أن هذه الورقة الأخيرة التي بيد نتنياهو لا يطرحها بشكل كامل حتى لا يفقد كل أوراقه.. فهو هو يبقى مشغلاً المنطقة بهذه الجولة التي يريد لها أن تطول، حتى يبقى في منصبه.

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