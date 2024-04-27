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لدعم غزة..شاهد كيف قفز مرشح محتمل لرئاسة أمريكا عن حاجز حديدي

السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

برز الناشط الأمريكي والمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، كورنيل ويست، في فعاليات تظاهرات الطلاب الجامعيين المناهضين لعدوان الاحتلال على غزة والمطالبين بإنهاء الفصل العنصري بحق الفلسطينيين.

العالم- الامريكيتان

وظهر ويست، وهو يقفز من فوق حاجز حديدي، وهو في طريقه إلى تظاهرة طلابية، داخل جامعة كولومبيا، لإلقاء كلمة مؤيدة للمعتصمين بداخلها.

ولد ويست في الثاني من يونيو 1953، في تولسا بولاية أوكلاهوما، وهو حفيد القس كليفتون إل ويست، راعي كنيسة تولسا متروبوليتان المعمدانية، بحسب جامعة برينستون الأمريكية التي درس فيها ثم أصبح أستاذا جامعيا فيها لاحقا.


في يونيو 2023، أعلن ويست عن سعيه للترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وقال في تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام إنه سيرشح نفسه كمستقل.

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