الرئيس الايراني: لا يمكن فرض الحظر على إيران

العالم - ايران

واعرب عن امله بان يحقق المعرض التقارب والتنسيق ومشاركة الناشطين الاقتصاديين والمنتجين والمصدرين والتجار وبالتالي النمو الاقتصادي للبلاد والمنطقة والعالم.

واكد ان هذا المعرض يظهر أنه لا يمكن فرض الحظر على إيران واضاف : إن المخططات الشريرة لعزل إيران لم تنجح ولن تنجح بعد ذلك أبداً.

وأشار رئيسي الى ان هذا المعرض يظهر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمواردها المادية والروحية ومواردها البشرية الفعالة والعازمة، مع المبادرات والإبداع والاستفادة من التقنيات الجديدة، ييمكن أن يكون لديها ابتكارات تقدمها للعالم في مختلف المجالات.

يتبع ..