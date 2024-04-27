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الرئيس الايراني: لا يمكن فرض الحظر على إيران

الرئيس الايراني: لا يمكن فرض الحظر على إيران
السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي، في حفل افتتاح معرض قدرات التصدير لجمهورية ايران الإسلامية (إكسبو 2024) بالقول إن هذا المعرض هو تعريف لقدرات إيران التصديرية ويخلق بيئة تنافسية و هو عمل جماعي من أجل الازدهار الاجتماعي والعالمي هو أحد سبل تنمية التجارة والتصدير وتوسيع التفاعلات الاقتصادية،

العالم - ايران

واعرب عن امله بان يحقق المعرض التقارب والتنسيق ومشاركة الناشطين الاقتصاديين والمنتجين والمصدرين والتجار وبالتالي النمو الاقتصادي للبلاد والمنطقة والعالم.

واكد ان هذا المعرض يظهر أنه لا يمكن فرض الحظر على إيران واضاف : إن المخططات الشريرة لعزل إيران لم تنجح ولن تنجح بعد ذلك أبداً.

وأشار رئيسي الى ان هذا المعرض يظهر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمواردها المادية والروحية ومواردها البشرية الفعالة والعازمة، مع المبادرات والإبداع والاستفادة من التقنيات الجديدة، ييمكن أن يكون لديها ابتكارات تقدمها للعالم في مختلف المجالات.

يتبع ..

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