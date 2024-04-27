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شاهد.. ماذا يحدث في المغرب العربي؟

السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج آفاق القمة الثلاثية بين الجزائر وتونس وليبيا والاحتقان الاجتماعي في المغرب والترشحات الرئاسية في موريتانيا، ومستجدات ملف المعتقلين السياسيين في تونس.

العالم - المغاربية

تونس: آفاق القمة الثلاثية بين قادة تونس والجزائر وليبيا، وتوافقات على الأمن المشترك والهجرة والطاقة.

الجزائر: قفزة في الانفاق العسكري هي الاعلى في تاريخ الجزائر بهدف توقية القدرات الدفاعية

المغرب: الاحتقان يعود إلى الشارع المغربي اضرابات واحتجاجات في قطاعات التعليم والصحة

ليبيا: مساعي لتشكيل حكومة موحدة جديدة في ليبيا ومجلس النواب يتسلم ملفات مترشحين لرئاستها

موريتانيا: مزيد من الترشحات الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، والرئيس السابق يعلن ترشحه كونه سجينا بحكم قضائي

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