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القسام:القصف الهمجي الاسرائيلي تسبب بمقتل الأسرى الذين بأيدينا+فيديو

السبت ٢٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب القسام عبر منصة تلغرام مقطع فيديو تحت عنوان "الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم".

العالم-فلسطين

وقالت كتائب الشهيد عزالدين القسام أن القصف الصهيوني الهمجي على قطاع غزة، خلال فترة العدوان أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الصهاينة.

ونشر الاعلام العسكري للقسام مقطعاً مصوراً، يظهر فيه عدد من الأسرى الصهاينة، وقالت القسام في العنوان التعريفي للفيديو، إن “الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم”.

وأكدت القسام في الشريط المصور، أن ما يطلق عليه قادة الإحتلال “الضغط العسكري”، فشل في استعادة بقية الاسرى، وقتل العشرات.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن أهالي اسرى الإحتلال لدى حماس وهم خاطبوا حكومة نتنياهو بعد الفيديو الذي نشرته كتائب القسام بالقول: "عليكم الاختيار رفح أو الصفقة، إذا كان الطريق إلى الاتفاق هو إنهاء الحرب، وافقوا على وقف الحرب ودفع الثمن".

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