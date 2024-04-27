مظاهرات في مدن فلسطين المحتلة تطالب بصفقة تبادل الاسرى واستقالة نتنياهو

العالم- فلسطين المحتلة

وطالب المحتجون باستقالة حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو وعودة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

واقيمت المظاهرات في تل أبيب وعدد من المراكز الأخرى، من بينها القدس وقيسارية وحيفا وبئر السبع وايلات.

تظاهرة في مدينة #إيلات المحتلة للمطالبة بالتوصل لصفقة تبادل وإجراء انتخابات لاستبدال حكومة #نتنياهوونظمت المظاهرة الرئيسية المطالبة باستقالة نتنياهو وإجراء انتخابات عند تقاطع كابلان في تل أبيب، وأيضًا مظاهرة لأفراد عائلات الأسرى للمطالبة بإجراء انتخابات أمام شعار بيجن في الكريا.

وخرجت هذا الأسبوع عدة مظاهرات تطالب بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، من بين تظاهرات أخرى أمام منزلي نتنياهو في القدس وقيسارية وأمام منزل الوزير بيني جانتس.

وطالب المتظاهرون أمام منزل جانتس، أمس، بالاستقالة من الحكومة وأشعل بعضهم النار.

ويوم الأربعاء، تظاهر المئات في القدس المحتلة بالقرب من منزل نتنياهو بعد نشر شريط الفيديو الذي ظهر فيه الأسير هيرش جولدبيرج بولين وهو محتجز لدى حماس، وأشعل المتظاهرون النار ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.