خلال فيديو للقسام.. ماذا طلب الأسرى الإسرائيليين من نتنياهو؟

العالم - خاص بالعالم

الضغط العسكري المزعوم الذي مارسه قادة الكيان الصهيوني من خلال العدوان على غزة لم يحقق شيئاً.. فحكومة الاحتلال انتقلت من فشل إلى آخر في ظل عجزها من تحقيق أهدافها من العدوان وعلى رأس هذه الأهداف إنقاذ أسراها من قبضة المقاومة الفلسطينية.

فالقوات الإسرائيليية التي ظلت تبحث عن أسراها في كل شبر من غزة مدعومة بأجهزة التجسس والأستطلاع الأمريكية الغربية لم تعثر حتى اليوم أي واحد منهم بل وعرضت حياتهم الكثير منهم للخطر ومات العديد منهم بنيران القوات الإسرائيلية ما زاد من ارباك نتنياهو وحكومته الفاشلة.

وفي السياق لم تتوقف المقاومة الفلسطينية عن ممارسة حربها النفسية مع حكومة الإحتلال والمجتمع الإسرائيلي فتخرج بين الحين والآخر بفيديوهات لتؤكد عجز القوات الإسرائيلية وتزيد من نقمة الشارع الإسرائيلي ضدها.

كتائب الشهيد عزالدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس نشرت مقطعاً مصوراً، يظهر فيه عدد من الأسرى الإسرائيليين والفيديو حمل العنوان التالي.. 'الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم مؤكدة أن ما يطلق عليه قادة الإحتلال “الضغط العسكري”، فشل في استعادة بقية الاسرى، وقتل العشرات.

ولم تمر فترة طويلة حتى خرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب والمدن الأخرى لتؤكد في بيان لها إن الضغط العسكري على حماس قد فشل ويجب تغيير أسلوب الحكومة داعين إلى إنهاء الحرب ودفع الثمن لأن إهمال المختطفين جريمة من الحكومة ضدهم.