شاهد: كاميرا العالم على ضهر سفينة لاسطول الحرية وتلتقي عمدة برشلونة السابقة

العالم - ضيف وحوار

والتقت قناة العالم مع آدا كولاو، ضمن برنامج "ضيف وحوار"، عمدة برشلونة السابقة ومشاركة في أسطول الحرية، وتم الحديث عن كيفية تبلور فكرة تسيير سفن لتكسر الحصار على قطاع غزة في ظل العدوان، وتفاصيل اخرى تخص الاسطول.

وقالت كولاو: لي الشرف الكبير ان اشارك في اسطول الحرية الذي نتشارك فيه جميعا من اجل أن نوقف الابادة الجماعية، لذا اقول ان هذه فكرة تبلورت من نشطاء حول العالم لنقف مع غزة.

وأضافت: لدينا 3 سفنن وهذا هو الشيء الكبير لحمل 1000 من النشطاء حول العالم، ونحن على استعداد للابحار والذهاب الى غزة والهدف كسر الحصار وايقاف الابادة وايصال المساعدات الانسانية مباشرة الى سكان غزة.

وتابعت كولاو: كما تعلمون نحن في برشلونا قبل عامين علقنا العلاقات مع "اسرائيل" للتنديد بما تفعل من جرائم ولكن ذلك لا يكفي لان الابادة الجماعية لا زالت قائمة، لذا ندرك ان علينا التحرك ولا يكفي ان نتكلم فقط، انا كمواطنة اوروبية اؤيد وقف الابادة ومن العار والمخزي دور اوروبا وغالبية البلدان، وشعب غزة يجب ان يعرف ان سكان اوروبا واسبانيا والملايين من الناس يقفون معه وأن حكوماتنا لا تمثلنا.

واوضحت: لا نعرف بعد متى سنبدأ الابحار الى غزة، لكننا متأكدون ان هناك ضغوطا يرة وقاسية من اسرائيل والمانيا والولايات المتحدة والتي تدفع الحكومة التركية الى وقف مهمتنا، لذلك لا نعرف بالضبط الموعد، لكننا هنا جاهزون ومصممون للذهاب الى غزة ونعرف بوجود مخاطر هناك.

وقالت كولاو: كثيرون يقولون لنا يجب وقف هذه المهمة لكننا لسنا خائفين بل قلقون من استمرار الابادة الجماعية في غزة لذلك نحن مصممون على الذهاب.

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