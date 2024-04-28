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عمليات استهداف مواقع انتشار جيش الاحتلال عند حدود 'لبنان - فلسطين'

عمليات استهداف مواقع انتشار جيش الاحتلال عند حدود 'لبنان - فلسطين'
الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 28-04-2024، وفقًا للتالي:

العالم - لبنان

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:45 استهداف موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:10 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 18:00 استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 19:00 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وإصابته إصابة مباشرة كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة.

المصدر: الاعلام الحربي

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