العالم - لبنان
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 11:45 استهداف موقع البغدادي بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:10 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 18:00 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 19:00 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وإصابته إصابة مباشرة كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة.
المصدر: الاعلام الحربي