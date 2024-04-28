العالم - لبنان

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:45 استهداف موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:10 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 18:00 استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 19:00 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وإصابته إصابة مباشرة كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة.

المصدر: الاعلام الحربي