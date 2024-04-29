قوات الاحتلال تجرف بنية تحتية وأراض زراعية بمحافظة جنين

العالم - فلسطين المحتلة

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (فا)"، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت القرية من الجهة الشمالية، وقامت بتجريف محاصيل زراعية وأعمدة كهرباء، وأجزاء من الشارع الرئيس بطول 60 مترا وعرض 10 أمتار.

وأضاف أبو الرب، أن قوات الاحتلال تواصل لليوم الثامن على التوالي اقتحام القرية وتحويل منزل يقع بالقرب من مدرسة البنات الأساسية إلى نقطة عسكرية، يعود للمواطن رافع رفيق أبو الرب، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن عدم انتظام الدراسة في القرية غدا، بالتنسيق مع مديرية التربية في جنين، بسبب اقتحامات قوات الاحتلال.

وبين أن حالة من الخوف تسود المواطنين جراء الاقتحامات المتواصلة، التي يتخللها اعتقالات ومداهمات للمنازل ونصب حواجز عسكرية، إضافة لتعرض القرية المقامة فوق أراضيها مستعمرة "ميراف"، إلى إطلاق رصاص من داخل المستعمرة تجاه المنازل.

كما جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية في قرية فقوعة. وقال رئيس المجلس القروي بركات العمري لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت القرية من الجهة الشرقية، المحاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري، وقامت بتجريف أراض زراعية وشق طريق فيها وصولا إلى الشارع الرئيسي في القرية.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات: يعبد، وعرابة، وسيلة الظهر، وبير الباشا، والجلمة، وعرانة، وعربونة، ودير غزالة، بمحافظة جنين، وشنت حملات تفتيش دون أن يبلغ عن اعتقالات.