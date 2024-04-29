الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم الـ 206 تواليًا

العالم-فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الاثنين- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة المجزرة التي اقترفها قوات الاحتلال على رفح بقصف 3 منازل على رؤوس ساكنيها إلى 23 شهيدا إضافة إلى عشرات المصابين.

وقصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف شرق مخيم البريج وشمال مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة والزهراء.

وشنت طائرات الاحتلال غارة محيط منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى.

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، الليلة، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا غرب مدينة غزة.

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن مصادر طبية، أن 5 مواطنين استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الترتوري في شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة.

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كما قصف الطيران الحربي منزلا لعائلة حجازي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنتين وعدد من المفقودين تحت الانقاض ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.