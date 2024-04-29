شاهد.. مصير مجهول ينتظر الياء ابنة صحفية اسيرة بسجون الاحتلال

العالم - مراسلون

من هذا البيت ببيت لحم جنوب الضفة الغربية اعتقل الاحتلال الصحفية رولا حسنين قبل نحو 40 يوما, ووجه لها تهمة التحريض وبذلك أبعدها ، تقول عائلتها أن رولا تعاني من مرض كلوي مزمن وبحاجة للعلاج الدوري الذي تحرم منه داخل الأسر، الاحتلال أبعد الصحفية الأم عن طفلتها الوحيدة الياء التي لا تتقبل أحدا وسط تراجع في صحتها حيث تعاني العائلة الأمرين لعدم قدرتها على التعامل معها.

وقال زوج الأسيرة الصحفية رولا حسنين،شادي بريجية ، ان " رفضوا بشكل كلي ان تصحب رولا الادوية التي كانت تتناولها، وقالت لهم رولا ان لديها ابنه صغيرة وتريد اصطحابها معها لانها تعتمد عليها بشكل كبير بسبب الرضاعة الطبيعية فرفضوا رفضا قاطعا، نعاني معاناه شديدة معها من ناحية الرضاعة فلم تتقبل الرضاعة الصناعية بشكل مطلق نتيجة اعتمادها على امها بشكل كبير في مسالة الراضاعة تعاني بشكل متكرر من الالتهابات في صدرها نتيجة وجود حساسية عندها ايضا".

رولا واحدة من عشرات الصحفيين والصحفيات داخل السجون الذين تم اعتقال جلهم بعد السابع من اكتوبر ومعظمهم دون تهمة في الاعتقال الاداري وسط ظروف صعبة للغاية.

واشار عضو الأمانة العامة في نقابة الصحفيين، موسى الشاعر، الى ان "بلغ عدد الصحفيين الذين تم اعتقالهم حوالي مئة صحفي وبقي رهن الاعتقال من الصحفيين حوالي 40 صحفي من بينهم 4 صحفيات فلسيطنيات رهن الاعتقال في السجون الاسرائيلية والذي يمارس بحقهم وحق كل الزملاء الصحفيين تنكيل واعتداءات وحشية خلال فترة الاعتقال او لحظات الاعتقال".

ملاحقة واعتقال الصحفيين يأتي في اطار طمس الحقيقة ومنع وصول صورة ما يجري للعالم .