الإثنين.. كل الأنظار متجهة نحو القاهرة؛ فما السبب..

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح عن وجود تنازلات من الجانبين للوصول الی صفقة من اجل ابرام تهدئة تستمر 6 أسابيع.

وأكد مراسل العالم مستنداً الی معلومات حصل عليها من مصادر مطلعة ان الاحتلال الاسرائيلي سينسحب مساحة نصف كيلومتر من منطقة نتساريم ومحور شارع الرشيد وسوف يسمح بالعودة لسكان قطاع غزة الی المناطق الشمالية.

وأشار مراسل العالم الی اهتمام واسع من قبل الوسيط المصري لانجاح هذه الصفقة مؤكداً ان المخاوف الاساسية من عراقيل محتملة من الجانب الاسرائيلي أو عدم التزام الاحتلال ببنود الاتفاق.