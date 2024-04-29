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الإثنين.. كل الأنظار متجهة نحو القاهرة؛ فما السبب..

الإثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

تتجه الانظار اليوم الإثنين نحو العاصمة المصرية القاهرة، حيث يتواجد هناك وفد من حركة حماس و وفد الاحتلال الاسرائيلي لبحث وقف اطلاق النار في غزة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح عن وجود تنازلات من الجانبين للوصول الی صفقة من اجل ابرام تهدئة تستمر 6 أسابيع.

وأكد مراسل العالم مستنداً الی معلومات حصل عليها من مصادر مطلعة ان الاحتلال الاسرائيلي سينسحب مساحة نصف كيلومتر من منطقة نتساريم ومحور شارع الرشيد وسوف يسمح بالعودة لسكان قطاع غزة الی المناطق الشمالية.

وأشار مراسل العالم الی اهتمام واسع من قبل الوسيط المصري لانجاح هذه الصفقة مؤكداً ان المخاوف الاساسية من عراقيل محتملة من الجانب الاسرائيلي أو عدم التزام الاحتلال ببنود الاتفاق.

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