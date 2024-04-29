برلماني موريتاني للعالم: المنظمات الدولية لم تقم بدورها تجاه فلسطين +فيديو

العالم - خاص العالم

واشار النائب البرلماني الموريتاني في حوار خاص لقناة العالم الى ان هذه الحرب الان تاخذ منعطفا جديدا ، كما ان طوفان الاقصى اعاد القضية الفلسطينية الى مكانها ومحوريتها بعدما حاول الغرب محوها فقد عادت القضية الفلسطينية الى الذاكرة العربية والاسلامية ، لافتا الى الحراك في الجامعات الامريكية والغربية بالاضافة الى الحراك الشعبي في دول غربية ما يدلل على القضية الفلسطينية اصبحت قضية محورية لدى العالم وانه يعي رغم محاولات امريكا واعوانها تجميل الكيان الصهيوني فقد انكشف غطرسته وجبورته وقتله للابرياء في قطاع غزة.

واضاف الداه صهيب ان ما نشهده عدوان يشنه كيان الاحتلال على شعب اعزل مؤمن بقضيته، ويشن غارات ليلا نهارا لكن الدم الفلسطيني غالي والمقاوم الفلسطيني والمقاوم الغزاوي والشعب الفلسطيني متمسك بارضه وهويته وباصالته وان يستحق البقاء وانه يدافع عن ارضه والمسجد الاقصى.

وقال صهيب ان العالم الغربي الذي يمتلك القرار في الامم المتحدة والمنظمات الدولية ويسيطر عليها، لكننا نشاهد اصوات تقول لا في وجه الامريكان فعلى سبيل المثال نشهد ما قامت به جنوب افريقيا بموقف عجز عنه العرب والمسلمين بتقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية.

واضاف اننا نشاهد من جبروات وظلم وقتل للمدنيين والدم يدلل على ان اليوم العالم صامت ،مؤكدا ان المنظمات الدولية لم تقم بدورها بدورها نظرا لحجم الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة .

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