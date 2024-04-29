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"بضاعتكم رُدّت إليكم".. تصميم من القسام عن"كمين المغراقة"

الإثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي لـ"كتائب القسام" تصميما عن إعادة استخدامها الصواريخ الإسرائيلية غير المنفجرة في "كمين المغراقة".

العالمفلسطين المحتلة

وبحسب "RT"، يظهر في التصميم دبابة إسرائيلية والنيران تشتعل بها بالإضافة إلى السهم الأحمر الذي يستخدمه جيش الإحتلال الإسرائيلي في الفيديوهات التي ينشرها للإشارة إلى الأهداف التي يقصفها، وفوق السهم توجد 3 أسهم تدور حول السهم الأحمر في دلالة إلى ما كتب على التصميم "بضاعتكم رُدّت إليكم".

وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت، مساء أمس الأحد، "استدراج قوة إسرائيلية كبيرة إلى كمين ألغام معد من صواريخ إسرائيلية تم إلقاؤها على غزة ولم تنفجر، في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط القطاع"، وبحسب موقع "روتر" الإسرائيلي فقد أدى الكمين إلى مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين

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