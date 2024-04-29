رئيس الوزراء المصري يحذر: أي هجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب وكالة "معا" الفلسطينية، تابع مدبولي قائلا: "لدينا في رفح الفلسطينية 1.1 مليون فلسطيني نزحوا من شمال ووسط غزة إلى رفح، بالإضافة إلى 250 ألف ساكن في مدينة رفح، نتحدث عن حوالي 1.3 مليون في رفح وعلى الحدود بين غزة ورفح، وأي اعتداء على هؤلاء سيمثل كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وأضاف مدبولي خلال كلمته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض: "هذا الأمر سوف يؤدي إلى نزوح ثان لهؤلاء الأشخاص الذين يسعون إلى الانتقال لمكان آخر وقد يضغطون على مصر ونحن كدولة مصرية من الناحية الإنسانية جاهزون لتزويدهم بأي دعم، ولكن من الناحية السياسية سيساهم هذا في تصفية القضية الفلسطينية وإنهائها بشكل كامل مع عمليات النزوح .

وأضاف مدبولي:"اتفقنا كعالم على إقامة دولة فلسطينية فكيف نقيم دولة فلسطينية بدون شعب فلسطيني؟!"

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "دمار كبير حدث في غزة ونحن بحاجة لعقود من الزمن لإعادة إعمار القطاع من جديد".