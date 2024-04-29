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حزب الله يدك موقع 'رويسات العلم' التابع للاحتلال بالصواريخ

حزب الله يدك موقع 'رويسات العلم' التابع للاحتلال بالصواريخ
الإثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" استهداف ‌‏تجمعا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

العالم- فلسطين

وقالت المقاومة في بيان ان استهداف تجمع جنود الكيان الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية العملية جاءت دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.‏

وهذا هو نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (02:15) من بعد ظهر يوم الاثنين 29-4-2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الاثنين 29-04-2024 م
‏20 شوال 1445 هـ

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