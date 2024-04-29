هذا ما حصل لـ3 وزراء بكيان الإحتلال؟ 3 حوادث في أقل من 4 أيام!

العالم – فلسطين المحتلة

وفيما يأتي نعرض إليكم نفاصيل ما ورد عن هذه الحوادث:

وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير/ التاريخ: الجمعة 26 أبريل:

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة أن بن غفير تعرض لحادث سير قرب مدينة الرملة، فجرى نقله إلى المستشفى.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" أوضحت أن سيارة الوزير بن غفبر انقلبت لدى مغادرته مكان هجوم على مستوطنة في الرملة، وتم نقله إلى مستشفى شامير (آساف هروفيه) في بئر يعقوب وحالته متوسطة.

مكتب الوزير أصدر بيانا جاء فيه: "تعرضت سيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لحادث سير..حالة الوزير بن غفير جيدة، ويتوجه لمواصلة تلقي العلاج في مستشفى (آساف هروفيه)".

وسائل إعلام عبرية أفادت بإصابة ابنة بن غفير وحارسه الشخصي في حادث السير أيضا.

ما يسمى وزير التربية والتعليم الإسرائيلي حاييم بيتون/ التاريخ: السبت 27 أبريل:

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت بتحطم سيارة الوزير حاييم بيتون في حادث سير بمدينة القدس، وإصابة والده بجروح خطيرة.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بينت أن الحادث وقع في مدينة القدس مع حافلة حيث تعرض شخصان آخران للإصابة بجروح.

الشرطة الإسرائيلية قالت إن الحادث وقع عند تقاطع شارعي ميرسكي ورانتي في حي راموت، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث، ولم توضح ما إذا كان الوزير ساعتئذ في السيارة أم لا.

الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس/ التاريخ: الاثنين 29 أبريل:

هيئة البث الإسرائيلية أوضحت: "أصيب الوزير بيني غانتس في ساقه خلال رحلة بدراجة قرب كيبوتس ياد مردخاي"، مضيفة أن غانتس "خضع لفحص في مستشفى تل هشومير أظهر أنه يعاني من كسر في القدم".

وأشارت إلى أن "من المتوقع أن يخرج غانتس من المستشفى إلى منزله خلال ساعات نهار اليوم، بعد إجراء مزيد من الفحوصات".