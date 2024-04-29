عدة صليات صاروخية من جنوب لبنان تستهدف الاحتلال

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان الصلية الاولی من الصواريخ تبنتها كتائب القسام والتي اطلقتها من جنوب لبنان، مستهدفة مقر قيادة اللواء الشرقي 769 "معسكر جيبور" شمال فلسطين المحتلة.

وأضاف مراسل العالم ان الصلية الثانية كانت للمقاومة الاسلامية باتجاه محيط مستوطنة نهاريا في القطاع الغربي.

واستهدفت المقاومة الاسلامية في عملياتها خلال يوم الاثنين، مبان وتجمعات لجنود الاحتلال بالاضافة الی مرابض المدفعية، حيث استهدفت مرابض الاحتلال وتموضعات لجنود الاحتلال في خربة مائر وفي المطلة تم استهداف مبان سكنية رداً علی هجوم اسرائيلي علی بلدتي شبعا وراشيا والخيام، كما تم استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في محيط موقع رويسات العلم.