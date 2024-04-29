تأسياً بالحراک الطلابي العالمي؛ جامعات موريتانيا تنتصر لغزة

العالم - خاص بالعالم

مواصلة لدعمهم للقضية الفلسطينية وتنديدا بحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني المحتل في قطاع غزة أضرب طلاب الجامعات والمعاهد الموريتانية يوم الإثنين عن التعليم ،ونظموا وقفات احتجاجية ضد تجاهل العالم لجرائم الإحتلال.

المحتجون نددوا بحرب التجويع ضد الشعب الفلسطيني في غزة والتخلي عن مواجهة الامراض والأوبئة التي تعصف بالسكان نتيجة الحصار والدمار، بحيث أصبحت رائحة الموت تفوح من شوارع غزة وأحيائها بصمت غربي وعالمي يتحدى حقوق الإنسان.

الشعارات التي رددها الطلاب المحتجون دعوا فيها إلى الإسراع في إيصال المساعدات للقطاع لمواجهة مسلسل القتل والابادة ، وطالبوا بوقف العدوان فورا ومعاقبة مجرمي الحرب الاسرائيليين.

ومنذ أحداث السابع من أكتوبر و ما تلاها من إبادة للفلسطينيين بدأ الموريتانيون في جمع التبرعات وتنظيم الاحتجاجات المساندة للمقاومة

الإضراب عن التعليم وجه من وجوه دعم المقاومة الفلسطينية وإن كان هو أضعف الإيمان في ظل تجاهل العالم لمعاناة فلسطين.