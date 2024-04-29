المقاومة تستبق مخطط اقتحام رفح، والجنائية الدولية تستعد للتحرك ضد قادة الاحتلال

العالم - بانوراما

الملف الأول: تحسبا للتهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح وردا على الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق المدنيين صعدت المقاومة الإسلامية في غزة عملياتها ضد قوات الاحتلال حيث قتل ثلاثة جنود وأصيب أحد عشر آخرين بانفجار بعد استهداف مواقعهم من قبل المقاومة بقذائف الهاون وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل أخرى اليوم شنها هجمات على قوات الاحتلال في محور نتساريم.

الملف الثاني: قال مسؤولون إسرائيليون إن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتهم تتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



ويعتقد المسؤولون أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد يكون من بين الأشخاص الذين قد يتم ذكر أسمائهم في مذكرة الاعتقال؛ بينما يسعى قادة الاحتلال مؤخرا لتفادي أي إجراءات ضدهم.

وحذرت تل أبيب من خطر مواجهة ما أسمتها موجة شديدة من معاداة السامية؛ وأصدرت تل أبيب تعليمات لسفاراتها حول العالم بالاستعداد لرد عنيف إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد كبار القادة الإسرائيليين وضباط الجيش.

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