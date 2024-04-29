شاهد/ سيول تغزو شوارع السعودية وتجرف المركبات

العالم- السعودية

هذا وشهدت محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة بالسعودية، هطول مثل هذه الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول داخل المحافظة.

وقد فوجئ الأهالي بأمطار غزيرة سالت على إثرها الشعاب والأودية بقوة هائلة، حيث تسببت السيول بقطع الشوارع وجرف المركبات وانهيار بعض الطرق في المحافظة، فيما تباشر الأجهزة المعنية معاينة عدة مواقع متضررة.

يُذكر أن المركز الوطني السعودي للأرصاد رفع اليوم الاثنين درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة المدينة المنورة، متوقعا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.

وأوضح المركز فترة الإنذار؛ مشيرًا إلى شموله العيص؛ خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الاثنين.

وتوقع مركز "الأرصاد" أن تشهد هذه الفترة سقوط أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرَد، وصواعق رعدية، وجريان للسيول.