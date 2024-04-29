القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مدمرتين أمريكيتين بطائرات مسيرة

العالم - اليمن

وجاء في بيان صادر عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عملياتٍ عسكريةً ضدَّ السُّفُنِ الحربيةِ المعاديةِ في البحرِ الأحمرِ منها استهدافُ مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتينِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقد حققتِ العملياتُ العسكريةُ أهدافَها بنجاح.

فيما نفذتِ القواتُ البحرية والقوة الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ عمليةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (CYCLADES) في البحرِ الأحمرِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ الله.

استهدافُ السفينةِ جاءَ بعدَ انتهاكِها قرارَ حظرِ مرورِ السُّفِنِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بتوجهها إلى ميناءِ أُمٍّ الرشراشِ في 21 أبريل الجاري بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، إلا أنها كانت تحت الرصد والمتابعة من قواتنا المسلحة، وتم توجيهِ التحذيراتِ إليها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة فأصرّتْ على انتهاكِ قرارِ المنعِ فأصبحتْ في قائمةِ السُّفُنِ المستهدفة والممنوعةِ منَ الإبحارِ في مِنطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنية.

وبعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ استهدفَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى سفينةَ ( MSC ORION ) الإسرائيليةَ في المحيطِ الهندي.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وبعونِ اللهِ ثمَّ بدعمِ وتأييدِ شعبِنا اليمنيِّ العظيمِ وكافةِ أحرارِ الأمةِ مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ نصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ودفاعاً عنِ اليمنِ العزيز، وأنَّ هذه العملياتِ لنْ تتوقفَ إلا برفعِ الحصارِ ووقفِ العدوانِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 20 شوال 1445للهجرة

الموافق للـ29 من أبريل 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية