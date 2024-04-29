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مشاهد جديدة تظهر استخدام "القسام" عبوات قفازة والسيطرة على أسلحة اسرائيلية

الإثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

عرضت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية مشاهد جديدة تظهر استخدامها عبوات قفازة، والتي دخلت حيز التنفيذ للمرة الأولى في طوفان الأقصى، وتظهر المشاهد سيطرة مجاهدي القسام على معدات وأسلحة جنود صهاينة جرى استهدافهم في كمين مفخخ بغزة.

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