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فيديو خاص: كيف تنظر الصحافة الإسرائيلية للحراك الطلابي العالمي؟

الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

بدأت أقلام الصحافة العبرية تحذر من تداعيات الحراك الطلابي العالمي على مستقبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بعدما قاد بعض هذه التحراك اليهود المتدينين، لتنهزم الرواية الإسرائيلية مقابل الرواية الفلسطينية في أرقى الجامعات الغربية.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في رام الله إن التظاهرات الطلابية التي خرجت في فرنسا والولايات المتحدة والتي قاد بعضها اليهود المتدينين مثل حركة ناطوري كارتا، فضحت زيف الرواية الإسرائيلية، وكشفت أن اليهود أنفسهم ضد المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ما أثارت المخاوف داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار مراسل العالم، إلى أن في الآونة الأخيرة تغير حبر أقلام الصحافة العبرية، حيث بدأ الكتاب المشهورين أمثال بن كاسبيت و غيره المقربين للحزب اليساري بتسليط الضوء على الحراك الطلابي العالمي، محذرين الداخل الإسرائيلي من هذا الحراك الطلابي، بعد كانوا يعتبرون التظاهرات الطلابية حركة معادة للسامية ولا يعطنوها الأهمية.

وأعتبر الكتاب الإسرائيليون الحراك الطلابي العالمي، بأنه يؤسس لمرحلة جديدة، منوهين إلى أنه حان لاتخاذ قرارات من أجل اعادة تحسين صورة الكيان الإسرائيلي في العالم بعد المجازر التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني غزة.

ونوه الكتاب الإسرائيليون، إلى أن العالم لم يعد ينظر إلى الكيان الاسرائيلي بعين التعاطف اثر ما حصل بعد الحرب العالمية الثانية وانما بدأ ينظر اليه بعين الكره.

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