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مصادر عبرية: اصابة مجندة بشرطة الاحتلال بعملية دهس في جنين وانسحاب المنفذ

الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

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