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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية طعن ضد جندي في القدس

الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

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