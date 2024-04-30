المقاومة تبث مشاهد متنوعة من استهدافها جرافات وجنود الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

كتائب الشهيد القسّام وفي اخر توثيقاتها لعملياتها بثت مشاهد لاستهداف جرافة عسكرية من نوع دي تسعة في مدينة بيت حانون، شمال القطاع.

وعرضت القسام مشاهد لاستهداف الجرافة العسكرية بقذيفة 'الياسين مئة وخمسة. ونشر الاعلام العسكري في كتائب القسّام مشاهد لعملية رصد الجرافة العسكرية، قبل استهدافها حيث تمّت اصابتها بشكل مباشر.

وفي السياق نفسه عرضت سرايا القدس مشاهد من القصف الصاروخي المشترك لجنود وتحصينات الاحتلال في محور نتساريم وتظهر المشاهد تجهيز المجاهدين عشرات القذائف والصواريخ واطلاقها على قوات الاحتلال

وكانت المقاومة صعدت قصفها لقوات الاحتلال المتواجدة في محور نتساريم. وبثت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مشاهد جديدة ايضا تبين استهداف مقاتليها مع سرايا القدس هذا المحور ودكه بالعديد من القذائف والصواريخ المتفجرة.

هذا واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابطين في معارك وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه المعترف بهم رسميا الى608 على الأقل، بينهم263 قتلوا داخل غزة منذ بداية العملية البرية في القطاع في السابع عشر من تشرين أوّل/اكتوبر2023.

وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال أن الضابطين من قوات الاحتياط، قتلا بتفجير مبنى كانا بداخله في محور نتساريم وسط قطاع غزة، كما تمّ اصابة جندين آخرين بجروح خطيرة في ذات الحدث، ونقلا بواسطة طائرة مروحية إلى المستشفى، لتلقي العلاج .

كما ارتفعت حصيلة إصابات جيش الاحتلال وفق الموقع الالكتروني التابع له إلى ثلاثة آلاف وثلاثمئة وعشرة عسكريين منذ بداية العدوان على قطاع غزّة، بينها خمسمئة وثلاث عشرة اصابة وصفت بالحرجة.

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