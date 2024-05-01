الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤
٠١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

تكريم المعلمة الفلسطينية"فاطمة الزهراء حرب"بيوم المعلم الوطني في إيران

الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

في ذكرى يوم المعلم في ايران، تم تكريم معلمة فلسطينية في مدينة آبادان جنوب غربي إيران على جهودها المتواصلة وعطائها الكبير وقيامها بأداء رسالتها رغم استشهاد عددا كبيرا من اسرتها منذ الـ7 من اكتوبر في قطاع غزة.

العالم خاص بالعالم

بنفس الخطوات دون كلل و ملل تزاول هذه المعلمة الفاضلة مهنتها بحب و ارادة .مؤمنة برسالة الأنبياء السامية.

الدخول إلى فصلها الدراسي يأخذك إلى عالم آخر هذه القامة العظيمة التى لم تتوانى عن تأدية واجبها الإنساني، في غمار أعتى التحديات و الصعاب تم تكريمها في عيد المعلم في ايران.

وقال شهرام انوري زاده مدير دائرة التربية والتعليم في مدينة آبادان:" لقد استشهد 13 فردا من افراد عائلة هذه الزميلة في غزة وفلسطين، ومن المؤكد ان هذه الزميلة تعد أحد أفراد عائلتنا".

تجاوزت فاطمة الزهراء محنة استشهاد ثلاثة عشر من أهلها بمساندة زميلتها اللاتي هونّ عليها الصعاب و اصبحن اليوم أهلا وسندا لها في الغربة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

المؤتمر الثاني للغرف التجارية بمنتدى حوار التعاون الآسيوي ينهي أعماله في ايران

رئیس الجمهوریة: العدو سيفشل في المجال الاقتصادي

البنك الاسلامي للتنمية وافق على اقتراح ايران حول التمويلات باسعار تفضيلية

معرض 'ايران إكسبو 2024'.. الأهداف والفرص