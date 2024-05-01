العالم – خاص بالعالم

بنفس الخطوات دون كلل و ملل تزاول هذه المعلمة الفاضلة مهنتها بحب و ارادة .مؤمنة برسالة الأنبياء السامية.

الدخول إلى فصلها الدراسي يأخذك إلى عالم آخر هذه القامة العظيمة التى لم تتوانى عن تأدية واجبها الإنساني، في غمار أعتى التحديات و الصعاب تم تكريمها في عيد المعلم في ايران.

وقال شهرام انوري زاده مدير دائرة التربية والتعليم في مدينة آبادان:" لقد استشهد 13 فردا من افراد عائلة هذه الزميلة في غزة وفلسطين، ومن المؤكد ان هذه الزميلة تعد أحد أفراد عائلتنا".

تجاوزت فاطمة الزهراء محنة استشهاد ثلاثة عشر من أهلها بمساندة زميلتها اللاتي هونّ عليها الصعاب و اصبحن اليوم أهلا وسندا لها في الغربة.

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