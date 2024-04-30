7.8 مليار دولار صادرات إيران السنوية من صناعة الصلب

العالم – إيران

و في لقاء للتعريف بالقدرات التصديرية لصناعة الصلب الإيرانية، والذي عقد على هامش معرض إيران إكسبو 2024، قال وحيد يعقوبي، إن صادرات صناعة الصلب الإيراني بلغت في العام الماضي (المنتهي في 19 مارس) 7.8 مليار دولار، مؤكداً أن هناك توقع بزيادة هذا الرقم هذا العام.

وأضاف: مع إزالة القيود عن تصدير الطاقة، من المتوقع أن تربح صناعة الصلب 10 مليارات دولار هذا العام.

وارتفع إنتاج الفولاذ في إيران بنسبة 5.8 بالمائة في العام الإيراني السابق مقارنة بالعام قبله، وفقا لـISPA.

واستنادا إلى أحدث البيانات الصادرة عن ISPA بلغ إنتاج الصلب في البلاد 29.334 مليون طن في العام السابق.

وحسنت إيران مكانتها العالمية في إنتاج الصلب، لتصبح تاسع أكبر منتج في يناير 2024، وفقا للبيانات الجديدة الصادرة عن الجمعية العالمية للصلب (WSA).

وفي الشهر الأول من عام 2024، أنتجت مصانع الصلب الإيرانية ما مجموعه 2.6 مليون طن من الفولاذ، مسجلة زيادة بنسبة 39.3 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

واحتلت إيران المرتبة الأولى من حيث نمو الإنتاج بين أكبر منتجي الصلب في العالم في الفترة المذكورة.

ووفقا للجمعية العالمية للصلب، تعد إيران تاسع أكبر منتج للصلب في العالم في الفترة المذكورة، بعد دول مثل الصين والهند واليابان والولايات المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وألمانيا.