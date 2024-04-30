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وزير الصناعة:

عقود إيرانية حول التجارة التفضيلية والحرة مع العديد من دول الجوار

عقود إيرانية حول التجارة التفضيلية والحرة مع العديد من دول الجوار
الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الصناعة والتعدين والتجارة في إيران عباس علي آبادي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها عقود في مجال التجارة التفضيلية والحرة مع العديد من الدول المجاورة.

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وأضاف علي آبادي في كلمة له خلال "مؤتمر إيران والصين التجاري" الذي أقيم على هامش الدورة السادسة لمعرض الطاقات التصدرية للشركات الإيرانية (إيران إكسبو): إن الموقع الستراتيجي الذي تتمع به الجمهورية الإسلامية يتيح لها الوصول إلى الأسواق التجارية؛ وهناك 13 دولة جارة من شأنها أن تشكل فرصا تجارية جيدة بالنسبة إلينا.

ولفت وزير الصناعة الإيراني في هذا السياق إلى الطاقات المطلوبة التي تمتلكها الشركات المعرفية الإيرانية للدخول في أسواق التصدير الخارجية.

وحول طبيعة التعاون بين إيران والصين، قال علي آبادي: عندما يقف هذان البلدان جنبا إلى جنب، سوف تتوفر لهما القيام بتعاملات بناءة تخدم مصالح بعضهما الآخر.

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