فيديو خاص: حدث أمني شمال فلسطين محتلة، بانتظار بيان حزب الله!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان هناك بعض الاحداث الامنية التي لم تفصح عنها وسائل اعلام الاحتلال في تلك المنطقة وحتى الان لم يصدر اي بيان من حزب الله حول ما يعنيه الاحتلال من حدث امني، وهل دخلت مسيرات او بعض الصواريخ التي اطلقت، وهذا سيتضح خلال الساعات القادمة.

وتابع ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن قبل قليل غارتين عنيفتين على بلدة الخيام والعديسة، ما ادى الى تدمير منزل كبير، كما أغار الاحتلال على عيتا الشعب ويارون بالصواريخ الثقيلة.

واوضح مراسل قناة العالم: ترافق ذلك مع قصف مدفعي عنيف ومركز طال اليوم معظم الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

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