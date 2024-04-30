فيديو خاص: تلاسن وشتائم وتخوين، حال حكومة نتانياهو!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان جلسة استمرت 17 دقيقة فقط عقدت ما بين نتانياهو وبن غفير، وعندما خرج ننتانياهو قال بن غفير بان رئيس الحكومة وعده بأنه لن تكون هناك نهاية للحرب وان المعركة في رفح قادمة لا محالة.

واوضح ان نتانياهو امام منتدى يسمى منتدى البطولة الذي اقامه ذوو قتلى السابع من اكتوبر من الاسرائيليين الذين قال انه لن يقوم بالافراج عن اسرى ارهابيين بحسب تعبيره ويقصد اسرى حركة حماس، وان الحرب لن تنتهي الا بالقضاء على حماس وتحديدا على كتائبها الاربع في رفح.

وتابع مراسل العالم: في المقابل قال زعيم المعارضة يائير لابيد بأن من لا يريد الذهاب الى صفقة مع حماس حتى لو كان الثمن باهضا فانه يسعى لتدمير الكيان الاسرائيلي.

واشار الى ان الجنرال غادي ايزنكوت الوزير في حكومة الحرب قال: لم يبق لنا شيء سوى ان نذهب الى الصفقة وننهي هذه المأساة، فيما قال وزير الداخلية القريب من حركة شاس بان هذه المهرجانات والخطابات حول الصفقة والذهاب الى رفح يجب الا تكون على مواقع التواصل الاجتماعي وانما اجلسوا في الغرف المغلقة واتخذوا القرارات ويكفي استهزاء بالشعب الاسرائيلي ، على حد قوله.

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