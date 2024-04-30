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"انطلقت ووصلت إلى هدفها" ..

بالفيديو.. لحظة استهداف القوات اليمنية سفينة (CYCLADES) بطائرة مسيرة

الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد توثق لحظة استهداف سفينة (CYCLADES) في البحر الأحمر بطائرة مسيرة من نوع شهاب بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

حظة استهداف القوات المسلحة اليمنية سفينة (CYCLADES) بطائرة مسيرة

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