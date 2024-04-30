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حزب الله يستهدف جنود الاحتلال في موقع "جل العلام" بالقذائف المدفعية

حزب الله يستهدف جنود الاحتلال في موقع
الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) ان مجاهديها استهدفوا جنود العدو الصهيوني في موقع "جل العلام" بالقذائف المدفعية أثناء قيامهم بعملية تمشيط.

العالم - لبنان

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وأثناء قيام جنود ‏العدو ‏الإسرائيلي بأعمال التمشيط الى داخل الأراضي اللبنانية غرب موقع جل العلام قام مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 10:25 ‏من مساء يوم الثلاثاء 30-4-2024 باستهدافهم بالقذائف المدفعية. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 30-04-2024 م
‏21 شوال 1445 هـ

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