حزب الله يستهدف جنود الاحتلال في موقع "جل العلام" بالقذائف المدفعية

العالم - لبنان
وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وأثناء قيام جنود العدو الإسرائيلي بأعمال التمشيط الى داخل الأراضي اللبنانية غرب موقع جل العلام قام مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 10:25 من مساء يوم الثلاثاء 30-4-2024 باستهدافهم بالقذائف المدفعية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 30-04-2024 م
21 شوال 1445 هـ