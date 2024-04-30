حزب الله يستهدف جنود الاحتلال في موقع "جل العلام" بالقذائف المدفعية

العالم - لبنان



وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وأثناء قيام جنود ‏العدو ‏الإسرائيلي بأعمال التمشيط الى داخل الأراضي اللبنانية غرب موقع جل العلام قام مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة 10:25 ‏من مساء يوم الثلاثاء 30-4-2024 باستهدافهم بالقذائف المدفعية. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 30-04-2024 م

‏21 شوال 1445 هـ